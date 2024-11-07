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لبنان

تأجيل عملية استكمال انتشال الجثث في وطى الخيام.. إليكم السبب

Lebanon 24
07-11-2024 | 02:07
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن قافلة من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع قوات اليونيفيل كانت تستعد للتوجه إلى منطقة وطى الخيام لاستكمال عملية انتشال جثث 4 شهداء لا يزالون تحت الأنقاض بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم.
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الا ان البعثة الدولية للصليب الاحمر لم تحصل على الموافقة لاستكمال عملية انتشال باقي الجثث في وطى الخيام اليوم الخميس، وبالتالي تأجلت المهمة إلى يوم آخر.



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