تأجيل عملية استكمال انتشال الجثث في وطى الخيام.. إليكم السبب

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان24" بأن قافلة من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع قوات اليونيفيل كانت تستعد للتوجه إلى منطقة وطى الخيام لاستكمال عملية انتشال جثث 4 شهداء لا يزالون تحت الأنقاض بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم.الا ان البعثة الدولية للصليب الاحمر لم تحصل على الموافقة لاستكمال عملية انتشال باقي الجثث في وطى الخيام اليوم الخميس، وبالتالي تأجلت المهمة إلى يوم آخر.