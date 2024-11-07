أرقام جديدة.. أين يتمركز النازحون وأي قضاء استقبل العدد الأكبر؟

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أوامر النزوح المتتابعة التي صدرت يومي 30 و31 تشرين الأول لسكان بعلبك أشعلت موجة من الذعر بين الأهالي، الذين تدفقوا على الطرقات نحو زحلة وعكار، وقضى كثيرون منهم الليلة في سياراتهم وسط ظروف جوية وأمنية قاسية بحثاً عن ملاذ آمن. وفي الوقت ذاته، صدرت أوامر مشابهة في مناطق متعددة من النبطية وصور والضاحية الجنوبية لبيروت، ما زاد من حدة الأزمة.وحسب آخر الأرقام لا يزال قضاء الشوف يتربع على قائمة أكثر الأقضية استقبالا للنازحين، إذ حسب تقارير رسمية صادرة عن منظمات عالمية اطلع عليها "لبنان24"، بلغ عدد النازحين الذي استقروا في الشوف منذ بدء الأزمة بلغ 154,415 نازحًا، موزعين على 82 عقارا، في حين نزح إلى بيروت 133,053 شخصا، مقابل 107,906 نزحوا إلى قضاء عاليه. هذه المناطق الثلاثة هي المناطق الوحيدة التي تجاوز فيها أعداد النازحين 100 ألف نازح، وحسب الأرقام، أتت أعداد النازحين الموزعين على الأقضية والمناطق الأخرى كالتالي:4- صيدا: 86,1205- عكار: 58,8996- بعلبك: (حتى 31 تشرين الاول) 43,3007- المتن: 42,2978- جبيل: 414819- زحلة: 28,63210- بعبدا: 27,15711- المنية – الضنية: 25,26012- كسروان: 21,98913- البقاع الغربي: 17,09314- زغرتا: 14,61815- طرابلس: 12,77316- الكورة: 12,50417- جزين: 7,90918- صور: 7,49519- البترون: 6.96820- راشيا: 4240وحسب التقارير فإنّه حتى نهاية تشرين الأول، نزح ما يقارب 842،648 شخصا من المناطق اللبنانية التي تتعرض للقصف، وخلال يومين فقط (من 28 تشرين الاول حتى 30 تشرين الاول) ارتفع معدل النزوح 1%. وتشير التقارير أيضا إلى أنّ النازحين توزعوا على 899 عقارا، إذ 62% من النازحين يتواجدون في 5 مناطق وهي الشوف، عاليه، بيروت، عكار، وصيدا.تورد التقارير أن غالبية النازحين (59%) ينحدرون من 3 مناطق على طول الحدود الجنوبية للبنان، وتحديدًا 30% من صور، 17% من بنت جبيل، و12% من مرجعيون. أما النسبة المتبقية البالغة 41% فتتوزع على 11 منطقة مختلفة. وأتت أرقام النزوح والمغادرة من هذه المناطق على الشكل التالي:1- صور 256,7452- بنت جبيل: 142,8923- مرجعيون: 98,5334- النبطية: 88,0335- بعبدا: 87.6616- بعلبك: 78,0387- صيدا: 469528- بيروت: 20,6419- حاصبيا: 8,82710- البقاع الغربي: 7,750وبعد موجة الهجمات الاخيرة التي استهدفت بعلبك والنبطية وصور، اشارت الارقام إلى أنّ الاسبوع الماضي شهد نزوح 18,525 نازحًا جديدًا (إما نزح في وقت سابق أو نزح للمرة الاولى). وغالبية النازحين الجدد حسب التقارير هم من صور (25%)، النبطية (21%)، بعلبك (16%)، مرجعيون (11%)، وبنت جبيل (8%). أما 19% المتبقية فهي تمثل نسبة النازحين من بعبدا وزحلة وحاصبيا وبيروت والبقاع الغربي وصيدا مجتمعين.واستقبلت منطقة الشوف العدد الأكبر من النازحين الجدد حيث وصل العدد إلى 4116 نازحًا جديدًا، ثم زحلة التي نزح إليها 2500 نازح جديد، بالاضافة إلى صيدا التي وصل إليها 1821 نازحًا.بالتوازي، وفقًا لتقديرات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شهد لبنان موجة نزوح جماعي، إذ فرّ نحو 472 ألف شخص إلى سوريا بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وتشير الأرقام إلى أن من بين هؤلاء 32,829 لاجئاً لبنانياً و216,369 لاجئاً سورياً كانوا قد لجأوا إلى لبنان منذ سنوات هربًا من الحرب الأهلية في بلادهم، ليعودوا الآن بعد تدهور الأوضاع هناك.ويشكل الأطفال والشباب دون 18 عاماً نحو 60% من النازحين، إضافةً إلى بعض الفئات التي تواجه تحديات صحية وذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لتقرير المفوضية.وتواصل السلطات السورية استقبال النازحين من لبنان عبر سياسة الحدود المفتوحة، خاصةً عبر أربع نقاط عبور رئيسية، وهي جديدة يابوس في ريف دمشق، والجوسية، والدبوسية، وجسر القمر في حمص، والعريضة في طرطوس.