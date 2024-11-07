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لبنان

استغلّت الوضع.. أمن الدولة أوقفت عصابة سرقة في النبطية

Lebanon 24
07-11-2024 | 02:50
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افادت مديرية امن الدولة في بيان بانه "بعد نزوح سكّان النبطيّة من جرّاء العدوان الإسرائيليّ، استغلّ عدد من ضعاف النفوس الوضع، وشكّلوا عصابة ضمن منطقة النبطيّة، وقاموا بسرقة عدّة منازل في بلدتَي زبدين وشوكين وجوارهما. بعد التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مديريّة النبطيّة الاقليميّة في أمن الدولة، توافرت لديها معلومات عن قيام ثلاثة أشخاص لبنانيّين بعمليّات السرقة هذه، فتوجّهت دوريّة إستعلاميّة من مديريّة النبطيّة الاقليميّة وعملت على توقيف كلّ من المدعوّ (ر.ق) والمدعوّ (ب.ق) والمدعوّ (ي.م)، وتمّ ضبط كميّة كبيرة من المسروقات بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ".
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