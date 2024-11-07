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لبنان

وقفة احتجاجية في طرابلس للمطالبة باستكمال العام الدراسي

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:07
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نفذ عدد من أهالي طلاب مدرسة مي الأولى الرسمية للبنات في طرابلس وقفة احتجاجية أمام مبنى المدرسة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وطالب الطلاب باستكمال العام الدراسي وإيجاد مراكز إيواء للنازحين بديلة عن المدرسة لاستئناف العملية التعليمية.
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