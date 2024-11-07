وقفة احتجاجية في طرابلس للمطالبة باستكمال العام الدراسي

نفذ عدد من أهالي طلاب مدرسة مي الأولى الرسمية للبنات في طرابلس وقفة احتجاجية أمام مبنى المدرسة، حسب مندوبة "لبنان24".



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وطالب الطلاب باستكمال العام الدراسي وإيجاد مراكز إيواء للنازحين بديلة عن المدرسة لاستئناف العملية التعليمية.