عين بعال تشيّع ظهرا 16 شهيدا سقطوا في الغارة على برجا

يشيع أهالي بلدة عين بعال ظهرا، 16 شهيدا من ابناء البلدة، سقطوا في الغارة المعادية على مبنى في بلدة برجا.



وتوجه موكب الشهداء من صيدا في اتجاه صور، بغية اقامة مراسم التشييع.



Advertisement