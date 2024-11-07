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لبنان

تدمير مبنى من 7 طبقات في الغارة الاسرائيلية على مثلث بير القنديل

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:48
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أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرض له مثلث بير القنديل في مدينة النبطية الى تدمير مبنى مؤلف من 7 طبقات بشكل جزئي، وهو مبنى يضم محال تجارية ومؤسسات ومستودعات وعددًا كبيرًا من الشقق السكنية. كما حولت الغارة المنطقة الى ساحة حرب بفعل الاضرار الذي لحق بكل المباني فيها ، وغطت متفرعات الشوارع الاحجار والركام، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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 وتعمل فرق من بلدية النبطية وجمعية "بيت الطلبة" منذ الصباح الباكر على رفع الردم من الطريق واعادة فتحها امام السيارات.
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