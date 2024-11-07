تنسيق بين محافظة البقاع والأمم المتحدة لتأمين مساعدات للنازحين

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عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة اجتماعًا مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا.وقد حضر الإجتماع كل من السادة خلود مهدي منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارغريت نواك مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع، ⁠إبراهيم دمير رئيس وحدة وصول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة ، ⁠بيار ضاهر المساعد الخاص للمنسق المقيم، ⁠بيار بيرون مسؤول الشؤون الإعلامية في الأمم المتحدة، غارابيد هاروتنيان مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البقاع، منال رمضان منسقة وزارة الداخلية لملف النازحين في البقاع وحسين سالم منسق خطة الإستجابة في وزارة الشؤون الإجتماعية في البقاع،⁠وقد تمّ التباحث في موضوع التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومحافظة البقاع في ما يتعلق بالنازحين اللبنانيين ومراكز الإيواء في المحافظة وكيفية تأمين المساعدات اللازمة.