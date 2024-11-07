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لبنان

الصادق: حملات التخوين ستشتد على كل من يطالب بدولة وجيش لحماية لبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:03
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "ستشتد حملات التخوين على كل من يطالب بدولة وجيش لحماية لبنان وشعبه، ومن يقول الحقيقة التي تعبر عن رأي معظم اللبنانيين. كما يتم التحضير لحملة قوية على الجيش اللبناني وقائده لأهداف معروفة، وعلى رئيس الحكومة لاحتكار قرار توزيع المساعدات ووضع اليد على الحساب 36 الذي وضعت فيه كامل مداخيل الدولة. بينما نحن نطالب بالوحدة الوطنية لبناء الدولة معاً، يستمرون بنفس النهج السابق الذي يعتمد على الاستعلاء وتهميش باقي اللبنانيين والغياب عن الواقع، وهم من أوصلوا البلاد إلى انهيار كامل".
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