في زمن الحرب.. قصّة شعر مجانية قد تسعد نازحاً على الطريق

تمضي كريستي رحال أيامها بالتجوّل بين طرقات لبنان، وهدفها إيجاد النازحين على الطرقات كي تزرع بسمة في قلوبهم وترفع معنوياتهم.

هي حلاقة رجالية مهمتها دعم من يعاني من صعوبة الوضع الراهن على طريقتها، فتقدّم قصات شعر مجانية لمن يريد من النازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.

"يمكن لقصّة شعر واحدة أن تجعل المرء أكثر فرحاً، إذ تزيد من ثقته بنفسه ولو بعض الشيء". بهذه العبارة، تختصر رحال هدفها من التوجه نحو النازحين لتعرض عليهم أن تقصّ لهم شعرهم وهم يفترشون الطرقات أو مراكز الإيواء منذ أن بدأت إسرائيل بتكثيف عدوانها على أهدافها في لبنان.

وحين يسألون عن الثمن، يكون جوبها "لا شيء، فقط أريد أن أفرحكم قليلاً". وعلى الرغم من كونها لم تختبر شعور النزوح، تؤكد رحال أنها ترغب بتوفير بعض الدعم لمن اختبر هذه التجربة المرة على طريقتها.

بدأت رحلة إبنة الـ28 عاماً في عالم الحلاقة الرجالية منذ 7 أشهر، حينما تخلّت عن عملها في طب الأسنان كي تحقق حلمها بالعمل كحلاقة، فافتتحت صالونًا في Barbell House، وهو صالة ألعاب رياضية لرفع الأثقال في شارع باستور في حي الجميزة.

تشارك كريستي مقاطع فيديو لعملها على إنستغرام ويبدو جلياً في منشوراتها الفرح على وجه الأطفال والرجال الذين يشعرون حكماً بالإرتياح والفرح والفخر بسبب مظهرهم العصري والمرتب.

معروف عن اللبناني أنه يحبّ الإعتناء بمظهره، وقد بات هذا الأمر غير متاحاً بالنسبة لكثيرين في زمن الحرب. إلا أن كريستي تمكّنت بلفتتها هذه من تحقيق هذا الأمر لمن يرغب، إذ "لا يحتاج الأمر إلى أي شيء لإسعاد شخص ما"، كما تقول.