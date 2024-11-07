ملتقى التاثير المدني: الهاجس الكيانيّ وافتراض فائض القوّة!

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كتب " ملتقى التأثير المدني " على منصة "إكس": "في أفعال اهتراء الدولة انسياق بعض مواطناتها ومواطنيها، إلى مسالك التموضع في مربعات تناقض هويتهم الوطنية، بما يكرس انتحارا ممنهجا لأي عقد وطني جامع تحت سقف الدستور".وقال: "رغم الإصرار على النضال السلمي لإنقاذ لبنان، ما زال في الأفق هاجس كياني يقتضى معالجته، وهو قائم في فهم الشراكة الوطنية، بما هي خيارات جامعة أكثر منه فرضا لأمر واقع، من خلال افتراضِ فائض قوة عنفي".ختم: "الانعتاق من عناد قاتل هو مدخل الإنقاذ...فهل من يفقه؟".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بمعادلة تقول "النضال السلمي ينقذ لبنان".