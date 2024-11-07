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لبنان

الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 وصلت إلى لبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:46
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وصلت اليوم الطائرة الإغاثية الـ ٢٠ التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية حيث حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت وعلى متنها مساعدات إغاثية شملت مواد غذائية وايوائية.
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