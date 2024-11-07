ميقاتي استقبل المفتي دريان: المرحلة تتطلب تعاون جميع القيادات من أجل مواجهة تداعيات العدوان على لبنان



وكان المفتي دريان وصل الى السرايا حيث اقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ومدير المراسم السيّد لحود لحود.

Advertisement وفي خلال اللقاء رحّب رئيس الحكومة "بصاحب السماحة في دار جميع اللبنانيين".

وقال"ان مواقف صاحب السماحة الوطنية تعبّر خير تعبير عن الروح الوطنية اللبنانية التي تجسًدها دار الفتوى".

وشدد رئيس الحكومة على" أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي". إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ظهر اليوم في السرايا وعرض معه التطورات الراهنة.وكان المفتي دريان وصل الى السرايا حيث اقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ومدير المراسم السيّد لحود لحود.وفي خلال اللقاء رحّب رئيس الحكومة "بصاحب السماحة في دار جميع اللبنانيين".وقال"ان مواقف صاحب السماحة الوطنية تعبّر خير تعبير عن الروح الوطنية اللبنانية التي تجسًدها دار الفتوى".وشدد رئيس الحكومة على" أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي".

بعد اللقاء اكد المفتي دريان" ان دار الفتوى وما تمثل، وطنيا وإسلاميا، تدعم وتؤيد جهود الرئيس ميقاتي في كل ما ينقذ لبنان من العدوان الصهيوني بالإضافة الى الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، وهذا يستدعي من الجميع التلاحم والتكاتف، وضرورة تحصين الوضع اللبناني الداخلي لمواجهتها".

وقال:"وطننا له حق علينا في أن نقوم بما يمليه علينا الحسّ الديني والوطني في سبيل ان يتخطى هذا البلد أزماته، فالبلد يمر بمخاطر كبيرة وهذا ما يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني".

أضاف: "لمست من دولة الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على معالجة كل القضايا بحكمة وروية وتعاون مع كل الأطياف السياسية في لبنان، فالرئيس ميقاتي هو رجل دولة ومؤسسات بامتياز وينبغي مساعدته والوقوف الى جانبه".

وقال:"آن الأوان لجميع القوى السياسية ان يحسموا إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولا يمكن ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، على الجميع ان يتعاونوا من اجل انتخاب رئيس بالسرعة الممكنة وإلا سيبقى البلد مشرعا على الاحتمالات كافة، ونحن يهمنا جدا ان يكون هذا البلد مستقرا وآمنا ومطمئنا، وأولى خطوات الاستقرار والأمان وقف إطلاق النار وانجاز انتخاب رئيس جامع".

وقال:لدينا ملء الثقة بان دولته سيحمل امال وتطلعات اللبنانين في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".



لقاء موسّع

بعد ذلك عقد لقاء موسّع شارك فيه رئيس المحاكم السنية الشرعية الشيخ محمد عساف ، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مفتي بعلبك الشيخ أيمن الرفاعي، مفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن الدلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال،امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ، مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي، مدير عام صندوق الزكاة الشيخ زهير كبي.

مذكرة تفاهم

وكان ميقاتي رعى توقيع "مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن تنسيق المعونات الخارجية والكفاءة في إدارتها"قبل ظهر اليوم في السرايا.

وقع المذكرة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ل"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الدكتور عبد الله الدردري.

وكان الرئيس ميقاتي استقبل الدردري في حضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بليرتا اليكو والوفد المرافق وجرى عرض للمشاريع التي يقوم بها البرنامج في لبنان.

بعد اللقاء قال الدردري:"تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الحكومة وتباحثنا في الأوضاع في لبنان والدعم الذي يقدمه وسيقدمه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للحكومة اللبنانية لتحسين كفاءة ادارة هذه الأوضاع من توزيع المعونات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على التعامل مع النزوح، والإعداد للتعافي والبناء ولاعادة الأعمار عندما تحين الفرصة.

اضاف: أيضا وقعنا اتفاقية مهمة للغاية لأنها ستبني مركزا لتنسيق المعونات الخارجية وللكفاءة في إدارتها في لبنان، تسمح بتعزيز التجانس ما بين السياسات القطاعية في لبنان، لا سيما السياسة الصناعية والزراعية وغيرها، ولكن الآن في وقت الأزمة التكافؤ في موضوع إدارة الأزمة."

وزير العدل

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا وزارية.

بو فاعور وعبدالله

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، النائبين وائل بو فاعور وبلال عبد الله والسيدة داليا جنبلاط.

وأوضح النائب عبد الله"ان الاجتماع خصص لتنسيق المساعدات للنازحين في منطقة الجبل".

"تكتل لبنان القوي"

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي "ضم النواب السادة: ندى البستاني، نقولا صحناوي وغسان عطا الله.

بعد اللقاء اكتفت البستاني بالقول"إن الوفد سلم الرئيس ميقاتي رسالة من رئيس التكتل النائب جبران باسيل تهدف لمنع الفتنة في البلد".

سفير ارمينيا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



