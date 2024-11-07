كلام لافت لخامنئي عن "حزب الله"... وهكذا استذكر نصرالله

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنّ "حزب الله" قويّ ولا يُمكن لإسرائيل هزيمته".



وأضاف خامنئي خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، أنّ "حزب الله" حقّق نمواً وتطوّراً إستثنائياً"، وقال: "لقد تحوّل إلى كيان لم يستطع العدوّ المجهز بأنواع الأسلحة المتطوّرة والإعلامية والترويجية أنّ يتغلب عليه، ولن يتغلب عليه".

Advertisement

وأضاف خامنئي خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، أنّ "حزب الله" حقّق نمواً وتطوّراً إستثنائياً"، وقال: "لقد تحوّل إلى كيان لم يستطع العدوّ المجهز بأنواع الأسلحة المتطوّرة والإعلامية والترويجية أنّ يتغلب عليه، ولن يتغلب عليه".

وأشار إلى أنّ "حسن نصرالله ترك إرثاً خالداً"، وتابع: "حزب الله" نما بفضل شجاعة نصرالله، وحقق نموًا استثنائيّاً". (العربية)