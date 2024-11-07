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لبنان

كلام لافت لخامنئي عن "حزب الله"... وهكذا استذكر نصرالله

Lebanon 24
07-11-2024 | 05:10
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنّ "حزب الله" قويّ ولا يُمكن لإسرائيل هزيمته".

وأضاف خامنئي خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، أنّ "حزب الله" حقّق نمواً وتطوّراً إستثنائياً"، وقال: "لقد تحوّل إلى كيان لم يستطع العدوّ المجهز بأنواع الأسلحة المتطوّرة والإعلامية والترويجية أنّ يتغلب عليه، ولن يتغلب عليه".
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وأشار إلى أنّ "حسن نصرالله ترك إرثاً خالداً"، وتابع: "حزب الله" نما بفضل شجاعة نصرالله، وحقق نموًا استثنائيّاً". (العربية)
 
 
 

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