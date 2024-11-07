خلف: سنتبع النداء لليونيسكو بنداءات برلمانية تحظى بإجماع يظهر صورة لبنان التراث

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قال النائب ملحم خلف، في تصريح بعد النداء الذي وجهه مع نواب الى "اليونيسكو: " في خضم إستمرار هذا العدوان البربري على لبنان و في هذه المرحلة الظلامية السياسية، نقف سوية، نواب يفوق عددنا ال100، حاملين وجع الناس وانين الناس وقلق الناس على حاضرهم ومستقبل أبنائهم، لنؤكد موقفنا الوطني الجامع ولنطالب بحماية مجتمعنا والتراث البشري الحضاري العالمي الذي ورثناه في بلادنا، من خلال اطلاق نداء برلماني إلى منظمة اليونيسكو من اجل كبح جماح العدوان الاسرائيلي الذي بعد أن طال المدنيين والصحافيين والمسعفين واشارة الصليب الأحمر، يهدد الآن التراث الحضاري البشري العالمي.لذا نطلق كنواب، في هذا النداء والتي بادرت اليه مشكورة زميلتي نجاة صليبا عون بالتعاون مع كل من بولا يعقوبيان وياسين ياسين وابراهيم منيمنة وفراس حمدان وجميع النواب الموقعين الموافقين على هذا النداء، والذي سنحاول ان نتبعه بنداءات برلمانية اخرى تحظى باوسع اجماع نيابي مظهرين صورة لبنان التراث، لبنان الدولة القادرة والعادلة والحامية والمطمئنة لجميع ابنائها والذي يمر بانتخاب رئيس للبلاد".