قبل هذا الموعد.. هل سيقوم نتنياهو بخطوة كبيرة في لبنان؟

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يقوم بأي خطوة كبيرة في لبنان وغزة قبل تنصيب دونالد ترامب".

وأشار المصدر إلى أن "هناك تفاهماً بين نتنياهو وترامب على العمل لإنهاء الحروب".