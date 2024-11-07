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لبنان

بعد فوز ترامب... باريس ترى "أفقا" لوقف الحروب في غزة ولبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:55
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم إنه يرى "أفقا" لوقف الحربَين في قطاع غزة ولبنان بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئيسية الأميركية، على ما نقلت "فرانس برس".

وقال بارو بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس المحتلة: "أعتقد أن هناك آفاقا مفتوحة لوضع حد للمأساة التي غرق فيها الإسرائيليون والفلسطينيون والمنطقة بأكملها منذ السابع من تشرين الأول".
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وأشار إلى ما اسماها "النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل" بما في ذلك اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، متحدثا عن انتخاب "رئيس أميركي جديد" لديه "الإرادة" لوضع حد للحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط.

 

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