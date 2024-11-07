عن امتحانات الدورة الثانية.. ماذا كشف رئيس الجامعة اللبنانية؟

قال رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران "نجري كل أسبوعين تقييمًا والأمور تسير بشكل جيّد".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف بدران: "بدأنا بالتعليم "أون لاين" وامتحانات الدورة الثانية ستُحدّد في وقت لاحق".

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وتابع قائلاً: "نتابع مع وزيري التربية والاتصالات لتأمين إمكانية الولوج إلى بعض البرامج التعليمية من دون كلفة على الطالب بسبب انقطاع الانترنت في عدد من المناطق".

وأشار إلى أن "أضراراً مادية طالت مجمّع الحدت التابع للجامعة نتيجة القصف في المناطق المجاورة، وعندما تتوقف الحرب يمكن العمل سريعًا فيه لإعادة التعليم حضوريًّا".