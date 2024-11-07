Advertisement

لبنان

عن امتحانات الدورة الثانية.. ماذا كشف رئيس الجامعة اللبنانية؟

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1274862-638665850476831222.jpg
Doc-P-1274862-638665850476831222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران "نجري كل أسبوعين تقييمًا والأمور تسير بشكل جيّد".
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف بدران: "بدأنا بالتعليم "أون لاين" وامتحانات الدورة الثانية ستُحدّد في وقت لاحق". 
Advertisement
 
وتابع قائلاً: "نتابع مع وزيري التربية والاتصالات لتأمين إمكانية الولوج إلى بعض البرامج التعليمية من دون كلفة على الطالب بسبب انقطاع الانترنت في عدد من المناطق". 
 
وأشار إلى أن "أضراراً مادية طالت مجمّع الحدت التابع للجامعة نتيجة القصف في المناطق المجاورة، وعندما تتوقف الحرب يمكن العمل سريعًا فيه لإعادة التعليم حضوريًّا". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-11-07
09:52 | 2024-11-07
09:51 | 2024-11-07
09:45 | 2024-11-07
09:31 | 2024-11-07
09:27 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24