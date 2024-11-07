حمية: نعتذر من المواطنيين على عجقة السير

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كلف وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله، القيام بجولة تفقدية للجسور التي يتم اعادة تأهيل فواصلها من انطلياس بإتجاه الشمال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار ممثلا بالمهندس ايلي الحلو مدير تنفيذ مشروع الطرق والعمالة والشركة المتعهدة. وبعد الإطلاع على ورش الأعمال.وقال حب الله: "بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، جئنا اليوم لمتابعة اشغال صيانة فواصل التمدد للجسور التي يتم العمل عليها رغم الظروف الأمنية والمالية الصعبة التي نمر بها".وتابع: "باسم معالي وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه نعتذر من المواطنيين على عجقة السير التي تسببت بها الأشغال المطلوبة للأعمال، انما ما تقوم به الوزارة حفاظاً على السلامة المرورية".واعتبر "ان هذه الفواصل بحاجة الى صيانة فورية بسبب التكسرات الموجودة عليها نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات طويلة"، لافتا الى "ان أعمال الصيانة تبدأ من الساعة التاسعة مساء وتنتهي عند الساعة الخامسة صباحا، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لإستحالة تنفيذ هذه الأشغال خلال فترة النهار"، متمنيا من "الجميع التحلي بالصبر الى حين انجاز الاشغال".واشار الى "ان اعمال الصيانة بدأت من جسر ابو حلقة في الشمال والبحصاص (البالما) وصولا الى محول أدما ( كازينو لبنان) وحاليا نعمل على جسر انطلياس وبعد الإنتهاء من الأعمال، سنبدأ بصيانة فواصل التمدد على الجسر الواقع قرب سوق الأحد"، مشيرا الى "ان هناك تحضيرات لإشغال مشابهة على الجسور في مناطق عدة في إنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية".بدوره الحلو، أكد "ان الأعمال على جسر انطلياس ستنتهي يوم الاربعاء المقبل، كما ان مجلس الانماء والإعمار على تنسيق كامل مع فريق وزارة الأشغال العامة والنقل على مختلف المشاريع القائمة".