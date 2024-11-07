الصليب الأحمر: نقل جثمان شهيدة و3 حرجى الى مستشفيات الهرمل

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نقل الصليب الأحمر اللبناني جثمان الشهيدة (س.ش) ٧٤ سنة بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلها في بلدة الجديدة ليلاً وادّت إلى وقوع ٣ جرحى ايضاً، حيث تم نقل الجثمان والجرحى الى مستشفيات الهرمل.