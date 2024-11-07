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لبنان

الصليب الأحمر: نقل جثمان شهيدة و3 حرجى الى مستشفيات الهرمل

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:31
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نقل الصليب الأحمر اللبناني  جثمان الشهيدة (س.ش) ٧٤ سنة بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلها في بلدة الجديدة ليلاً وادّت إلى وقوع ٣ جرحى ايضاً، حيث تم نقل الجثمان والجرحى الى مستشفيات الهرمل.
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