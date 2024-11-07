بيان يكشف عن حصيلة الشهداء والجرحى في "غارة صيدا"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الأولية لغارة العدوّ الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح.

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