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لبنان

بيان يكشف عن حصيلة الشهداء والجرحى في "غارة صيدا"

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:53
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الأولية لغارة العدوّ الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح.
 
 
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صيدا

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