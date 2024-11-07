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لبنان
بيان يكشف عن حصيلة الشهداء والجرحى في "غارة صيدا"
Lebanon 24
07-11-2024
|
07:53
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الأولية لغارة العدوّ الإسرائيلي على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح.
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