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لبنان

إنتشال جثمان شهيدين شرق بلدة برج الملوك

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثتين لشهيدين شرق بلدة برج الملوك.
 
 
وعمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على انتشال الجثتين من المكان.
 
 
 
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