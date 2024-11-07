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لبنان

الجسر العربي الجوي يستمر في ايصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى لبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:56
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يتواصل وصول المساعدات الاغاثية والإنسانية من الدول العربية والصديقة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت 

وقد حطت اليوم في المطار  طائرات تابعة لكل من دول: قطر والكويت وروسيا نقلت على متنها  مساعدات ومستلزمات طبية واغاثية الى لبنان. 
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وكانت قد وصلت ليل امس طائرة بلجيكية تحمل ايضا مساعدات الى لبنان.
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