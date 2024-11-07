البزري وسعد بحثا في الأوضاع المعيشية والإجتماعية والإغاثية في صيدا ومنطقتها

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، النائب الدكتور أسامة سعد مع وفد من "التنظيم الشعبي الناصري"، في حضور: رئيس تجمع "المؤسسات الأهلية" في صيدا ماجد حمتو ، صالح البزري، وائل بساط، أماني بساط، كامل شريتح وكريم البابا، حيث تناول البحث الأوضاع المعيشية والإجتماعية والإغاثية في صيدا ومنطقتها، وضرورة التحرك السريع من أجل المطالبة بمزيدٍ من الدعم الخدماتي والتقديمات والمساعدات المختلفة للمدينة لتأمين إحتياجات ضيوفها ومجتمعها المضيف.وركز المجتمعون، وفي بيان، على "ضرورة قيام الدولة وإداراتها بواجبهم في تسهيل أمور المواطنين والحفاظ على النظام والأمن في المدينة ومحيطها".