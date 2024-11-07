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لبنان

هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟ هذا ما كشفه وزير التربية

Lebanon 24
07-11-2024 | 08:59
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بعد تداول أنباء عن أنّ وزارة التربية قرّرت تعليق الدروس غداً الجمعة في مختلف المناطق اللبنانية، أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لـ"النهار" أنّ غداً الجمعة يوم تدريس عادي في كل المدارس الرسمية والخاصة.
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ونفى الحلبي الشائعات عن صدور أيّ بيان للوزارة بالتعطيل.
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