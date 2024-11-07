قائد الجيش عرض الاوضاع مع المكاري.. والتقى درغام

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ثم النائب أسعد درغام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.كما استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، وجرى التداول في شؤون مختلفة.