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لبنان

حصيلة مرتفعة.. خلال مُواجهة واحدة فقط مع "حزب الله" هذه خسائر الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
07-11-2024 | 09:18
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود إحتياط وإصابة 16 جنديّاً في صفوفه خلال معركة مع "حزب الله" في جنوب لبنان.
 
 
وأضاف في بيان: "قامت قوات بمداهمة مجمع قتالي لحزب الله وواجهت العديد من عناصره. وخلال المعركة، أصيب 16 جنديا، وسقط خمسة جنود احتياطيين من اللواء في القتال هم: الرقيب شاؤول مويال، والرقيب أبراهام يوسف غولدبرغ، والرقيب جلعاد الملياخ، والرقيب أميت حايوت، والرائد إلياف عمرام أبيتبول".
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