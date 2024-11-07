وزير الثقافة: بعض اللصوص وصغار النفوس يكملون ما بدأه العدوّ

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كلف وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى المدير العام للآثار الأستاذ سركيس خوري بالتواصل على وجه السرعة مع محافظ بعلبك الهرمل ورئيس بلدية بعلبك والقوى الأمنية من أجل ضبط الاحجار العائدة للبيت التراثي "المنشية" الذي دمره العدوان الاسرائيلي بالأمس ضماناً لاعادة اعماره بالحالة التي كانت عليه سابقاً.وقال المرتضى لقناة "الميادين": " وصلتني معلومات جدية بأن بعض اللصوص ومنتهزي الفرص من صغار النفوس يحاولون سرقة هذه الأحجار وهم بذلك يكملوا ما بدأه العدو الاسرائيلي من تدمير لموروثنا التراثي".واضاف "حساب هؤلاء معنا سيكون عسيرا"،كما دعا الوزير المرتضى كلّا من محافظ بعلبك العرمل ورئيس واعضاء بلدية بعلبك والقوى الأمنية والحيش اللبناني الى "الاضطلاع بمسؤولياتهم لجهة حماية تلك الأحجار ضمانا لامكانية اعادة اعمار بيت المنشية وسور بستان الخان الى بالحالة التي كانا عليها قبل العدوان الاسرائيلي بالأمس".