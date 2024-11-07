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لبنان

"أمل" شيّعت 16 شهيداً من أبناء عين بعال

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:26
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شيعت حركة "أمل" في مدينة صور ١٦ شهيدا من أبناء بلدة عين بعال، سقطوا في المجزرة المعادية على برجا.

وشارك في التشييع النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في "أمل" المهندس علي اسماعيل، أعضاء قيادة الإقليم الشيخ ربيع قبيسي، محمد حرقوص، علوان شرف الدين، حسن قصير، قاسم زين وقاسم حيدر، ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق وقيادات كشفية. وأم الصلاة على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي. بعدها، ألقت عائلات الشهداء نظرة الوداع.
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وانطلقوا بموكب حاشد تقدمته سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي إلى بلدة عين بعال ليواروا في الثرى.
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