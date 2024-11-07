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لبنان

بهية الحريري عرضت مع سعد تطورات العدوان الإسرائيلي وتداعياته على مدينة صيدا وجوارها

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:30
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استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري، في دارة مجدليون، اليوم، الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد، على رأس وفد من التنظيم، وذلك بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو والمهندس مازن صباغ والدكتور أسامة الأرناؤوط . 
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وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان، "التداول في تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على مدينة صيدا وجوارها وأوضاع قاطنيها على كافة الصعد ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع النزوح والوضعين التربوي والأمني". 

وكان تأكيد على "أهمية تضافر وتكامل الجهود الرسمية والبلدية والأهلية من اجل تأمين كافة احتياجات اهلنا الوافدين من مختلف مناطق الجنوب والأهالي المقيمين والقطاعات العاملة التي تعطلت نتيجة العدوان عبر توفير مقومات الصمود لهم". 

وتناول اللقاء أيضاً "الوضع الأمني والحياتي في المدينة، وكان تأكيد على دور القوى الأمنية في مواكبة مراكز النزوح والحفاظ على الأمن والاستقرار والإنتظام العام، كما تم التطرق الى التحديات والظروف التي تحيط ببدء العام الدراسي وما هو مطروح من خيارات على هذا الصعيد".

وتم الاتفاق على "استمرار التواصل مع كل مكونات المدينة لمتابعة كل القضايا المطروحة وما يستجد من أوضاع" .
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