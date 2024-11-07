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لبنان

بصليات صاروخية.. حزب الله يستهدف هذه المستعمرات شمال اسرائيل

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:10
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت عناصر الحزب بعد ظهر اليوم قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة. 
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كما استهدفوا تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة شوميرا ومستوطنة يفتاح بصليات صاروخية.‏ 
واستهدف عناصر الحزب ايضاً تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس، ومستوطنة كريات شمونة، ومستوطنة المنارة بصليات صاروخية.‏
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