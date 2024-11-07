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لبنان

قرار استثنائي لوزراة الصحة.. اليكم تفاصيله

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:51
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان مساء اليوم، انه "في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي في لبنان للاستجابة للطوارئ الصحية الراهنة، خصصت وزارة الصحة العامة لـ"مستشفى المحبة" في دير الأحمر، التابع لأبرشية دير الأحمر المارونية، سقفًا ماليًا استثنائيًا بقيمة 7 مليار ليرة لبنانية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الصحية فيه".
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وتابغ البيان: "قد تم توقيع عقد بين الوزارة والمستشفى لتوسيع مروحة الخدمات المقدمة، بعد أن كانت تقتصر على خدمات طبية محدودة. وتشمل الخدمات الجديدة الاستشفاء، الولادة، والجراحة، مما سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمواطنين النازحين إليها".
واشار الى انه" ابتداءً من عام 2025، سيدخل مستشفى المحبة في دير الأحمر ضمن قائمة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، وسيتم تخصيص سقف مالي سنوي له. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي في كافة المناطق اللبنانية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين النازحين في هذه الظروف الصعبة".
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