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لبنان
حصيلة جديدة لضحايا الاعتداءات الاسرائيلية.. اليكم ارقام وزارة الصحة
Lebanon 24
07-11-2024
|
11:55
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 6 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 52 شهيدا و 161 جريحا.
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وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3102 شهيدا و 13819 جريحا.
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