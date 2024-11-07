حصيلة جديدة لضحايا الاعتداءات الاسرائيلية.. اليكم ارقام وزارة الصحة

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنانوفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاربعاء 6 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 52 شهيدا و 161 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3102 شهيدا و 13819 جريحا.