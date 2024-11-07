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لبنان

جلسة طارئة لليونيسكو بشأن لبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:00
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اشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في بيان اليوم الخميس، الى ان "لجنة اليونيسكو ستجتمع في 18 الحالي لمناقشة تعزيز الحماية الموقتة للمواقع الأثرية اللبنانية المهددة بحملة القصف الإسرائيلي"،.
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وقالت المنظمة: "بناء على طلب السلطات اللبنانية، تعقد في 18 تشرين الثاني جلسة طارئة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال اندلاع نزاع مسلح"، في مقر المنظمة في باريس، لافتة الى أن "الاجتماع سينظر في أمر 34 موقعا ثقافيا". 
 
وكان أكثر من مئة نائب لبناني طالبوا الخميس بحماية المواقع التاريخية في البلاد، وخصوصا مدينتي بعلبك وصور الأثريتين.

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