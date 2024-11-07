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لبنان

التقرير التراكمي لدعم النازحين.. هذا ما جاء فيه اليوم

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:50
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اصدرت وزارة الصحة مساء اليوم، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.
 
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وزارة الصحة

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