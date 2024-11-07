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لبنان

عن غزة ولبنان.. هذا ما اعلنه البيت الابيض

Lebanon 24
07-11-2024 | 16:01
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيواصل أيضا "مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني"
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وأعلنت الخارجية الأميركية الخميس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".

لبنان

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