مهمات الدفاع المدني منذ صباح اليوم وحتى الساعة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان مساء اليوم عن مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح الخميس ٧-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

Advertisement

وجاء في البيان:* محافظة جبل لبنانالكحاله:- إهماد حريق آلية من نوع جيب اثر استهدافها بمسيرة إسرائيلية على طريق الكحاله - الجمهور ونقل جثمان شهيدة إلى المستشفى.ضاحية بيروت الجنوبيةتحويطة الغدير:- إهماد حريق شقتين سكنيتين.المعمورة- إهماد حريق على سطح مبنى.الرويس- إهماد حريق شقتين سكنيتين.- إعادة فتح طريق في منطقة المنشية بعدما قطع جراء غارة إسرائيلية.صفير- إهماد حريق مستودع .الجاموس - القائم- إهماد حريق محل.حارة حريك- إهماد حريق مستودع فحم.* محافظة الجنوب:قضاء صيدا:على اثر مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند جسر الاولي، على بعد خمسة أمتار من حاجز للجيش اللبناني، عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، نقل عناصر الدفاع المدني جثماني شهيدين من الموقع المستهدف الى المستشفى، فيما تولت جهات اخرى نقل جثمان شهيد ثالث. إلى ذلك تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لثلاثة عناصر من الجيش اللبناني تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الغارة. كذلك صودف مرور الكتيبة الماليزية لدى قوات الطوارئ الدولية بالقرب من الموقع فتعرض ٥ عناصر من الكتيبة لإصابات متفرقة وقد تم اسعافهم في الموقع.قضاء صورزبقين- اعادة فتح طريق بعدما قطع جراء غارة إسرائيلية.البياضة- انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض.- اعادة فتح طريق بعدما قطع جراء غارة إسرائيليةصور- إهماد حريق شقتين في مبنى. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على اخلاء٧ مواطنين من مبنى تعرض لغارة إسرائيلية ونقلهم إلى مكان امن.* محافظة النبطيةكفررمان- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله الى مستشفى النجدة الشعبية.زبدين- سحب جريحين من تحت الأنقاض.الكفور- إهماد حريق منزل وسيارةدير الزهراني- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى الراعي توازياً إخماد حريق مستودعات زيوت في الموقع المستهدف نفسه.المروانية- انتشال جثمان شهيد وسحب جريح من تحت الأنقاض.جباع- سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض ونقل هم إلى مستشفيات النبطيةإبل السقي- إخماد حريق اعشاب و اشجار زيتون.جديدة مرجعيون- أهماد حريق اشجار زيتون* محافظة البقاع:قضاء البقاع الغربي- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة سحمر، دون تسجيل وقوع اصابات.- تأمين السلامة العامة لعمال الصيانة في شركة كهرباء خلال تنفيذ أعمال التصليحات للاعطال التي طالت الشبكة في بلدة سحمرقضاء زحلةالناصريةإطفاء- محمصة (عدد١)- منازل (عدد٢)- كاراجات (عدد٦)- سيارات (عدد٣)- خزان محروقات (عدد١)خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في الكثير من المناطق.