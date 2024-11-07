بيان صادر عن "حزب الله".. ماذا جاء فيه؟

أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه: "بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء اليوم الخميس 07-11-2024، *موقع العباد بصليةٍ صاروخية.* ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ الخميس 07-11-2024‏ ‏04 جمادى الأولى 1446 هـ".

Advertisement