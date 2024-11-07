21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شكوى الى مجلس الأمن واليونيفيل بين الاتهام بالتقصير والتعاون مع الجيش
Lebanon 24
07-11-2024
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهما من أجل التحرّك لوقفه، يتحضّر لبنان لتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي عن عملية الإنزال البحري التي نفّذتها قوّة الكوماندوس «الإسرائيلية» فجر السبت الفائت على شاطئ البترون.
Advertisement
وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذه الحادثة ووضع الأمور في نصابها، سيما أنّ القوّات البحرية التابعة لليونيفيل هي المكلّفة مراقبة طول الشاطىء اللبناني، وجرى اتهام الكتيبة الألمانية فيها بتسهيل هذه العملية أمام العدو.
وتؤكّد أوساط ديبلوماسية أنّه من الضروري أن يتمّ سؤال القوّات البحرية في «اليونيفيل» عن أسباب هذا التقصير لتلافي تكرار مثل هذه العملية. فالحديث يكثر في هذه الآونة عن إمكان أن يقوم العدو بعدد من الإنزالات المشابهة الأمر الذي لا بدّ من منع حصوله، أو على الأقلّ إعلام الجيش اللبناني بأي تحرّكات بحرية مشبوهة من قبل العدو. وفي ما يتعلّق باتهام القوّة البحرية الألمانية بالانحياز الى «إسرائيل»، تلفت الأوساط الى أنّ القوّات البحرية التابعة لـ «اليونيفيل»، أنشئت في العام 2006 بهدف دعم البحرية اللبنانية. وهي تعمل بناء على طلب من الدولة اللبنانية على قضايا الهجرة غير الشرعية ومراقبة المياه الإقليمية. وتتألّف من 650 جنديا تابعين لخمس دول هي: ألمانيا، بنغلاديش، أندونيسيا، اليونان، وتركيا، ما يجعل المسؤولية مشتركة.
في الوقت الذي يؤشّر فيه البعض الى دولة معنية بأنّها تُسهّل عمل العدو. علماً بأنّ «اليونيفيل» أوضحت في بيان لها أن «المعلومات المغلوطة والشائعات الكاذبة تُسيء للقوّة الدولية».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بهذا المرض ووصل وزنها إلى 35 كيلو.. ماغي بو غصن تكشف عن رفض زوجها عودتها للتمثيل (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بهذا المرض ووصل وزنها إلى 35 كيلو.. ماغي بو غصن تكشف عن رفض زوجها عودتها للتمثيل (فيديو)
09:38 | 2024-11-07
07/11/2024 09:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
02:52 | 2024-11-07
07/11/2024 02:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
08:25 | 2024-11-07
07/11/2024 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:29 | 2024-11-07
ترقّب لمواقف ترامب ومخاوف من حرب مفتوحة حتى 20 كانون الثاني
22:26 | 2024-11-07
ميقاتي الى القمة العربية الاسلامية في الرياض: المرحلة تتطلب تعاون الجميع في مواجهة تداعيات العدوان
22:33 | 2024-11-07
البنية السياحية في بعلبك في مرمى العدوان الاسرائيلي
22:38 | 2024-11-07
تحرك ديبلوماسي مصري فرنسي وايطالي.. موسى: لانتخاب رئيس تزامناً مع انتهاء الحرب
22:45 | 2024-11-07
لا قطيعة بين الجيش و"حزب الله" ومعطيات جديدة حول إنزال البترون
00:39 | 2024-11-08
بعد تداول شائعات.. حجر منشية بعلبك الأثري لم يُسرق
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
08/11/2024 07:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
08/11/2024 07:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
08/11/2024 07:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24