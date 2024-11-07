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لبنان

إسرائيل طالت إرث السيدة فيروز في بعلبك.. شاهدوا بالصورة ما فعله العدوان

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:56
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استكمالا لعدوانها الممنهج، تستمر إسرائيل في قصف عدد من المناطق اللبنانية آخرها كان قصف محيط قلعة بعلبك، ما يشكّل خطرًا جسيمًا على أهم المعالم الأثرية في لبنان.
 
وكما القلعة، التي طالتها آثار العدوان الإسرائيلي في جزء محدود منها، تضررت الغرفة الخاصة بالسيدة فيروز المواجهة لقلعة بعلبك جراء القصف خلال الايام الماضية، حيث تعرضت لأضرار مادية.
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وكانت هذه الغرفة التي تتواجد في فندق بالميرا في بعلبك تشكل جزءاً من الإرث الفني والثقافي لفيروز التي لطالما تألقت بحفلاتها في القلعة التاريخية، حيث كانت تستقر فيها خلال إحياء حفلاتها في القلعة.
 

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