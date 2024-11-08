غارة اسرائيلية على كفرتبنيت... والطيران الحربي استهدف المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية

شنّ الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة الا ثلثا صباحا، غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".



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تزامن ذلك، مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الحوش في صور وقرى قضاء صور. كما أغارت الطائرات الحربية المعادية على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".تزامن ذلك، مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الحوش في صور وقرى قضاء صور.

ونفذ الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة والثلث صباحا، غارة على بلدة كفرصير في قضاء النبطية.

واستمرت الاعتداءات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، طوال الليل وحتى الصباح، حيث اغار الطيران الحربي المعادي على بلدات: الطيري، السلطانية، تبنين، شقرا، كونين وخربة سلم.

في مدينة صور، واثناء تشييع شهداء بلدة عين بعال، اغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في وسط المدينة، ما ادى الى سقوط إصابات. وكان استهدف بعد منتصف الليل، بلدة المنصوري، واطراف بلدتي الغندورية وفرون.



واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي طوال الليل وحتى الصباح، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، واطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



وفجرا، تعرضت قرى رامية وعيتا الشعب والقوزح لنيران رشاشات معادية استهدفت الاحراج المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.



وتعرضت بلدات علما الشعب، وادي السلوقي، مجدل سلم ومدينة بنت جبيل لقصف مدفعي معاد، ما ادى الى اضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية.



من ناحية أخرى، أعلنت قوات "اليونيفيل" ان ستة جرحى من الكتيبة الماليزية اصيبوا في الغارة التي نفذها الطيران المسيّر المعادي قرب حاجز الجيش عند جسر نهر الاولي



وشيّعت حركة "أمل" في مدينة صور ١٦ شهيداً من ابناء بلدة عين بعال، وثلاثة شهداء من بلدة طيردبا، الذين سقطوا جراء مجزرة برجا.