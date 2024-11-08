Advertisement

لبنان

بعد تداول شائعات.. حجر منشية بعلبك الأثري لم يُسرق

Lebanon 24
08-11-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1275185-638666486257165188.png
Doc-P-1275185-638666486257165188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أن الحجر التاريخي العائد لمبنى "المنشية" الأثري في بعلبك موجود داخل حرم قلعة بعلبك، وتحت إشراف المديرية العامة للآثار، وذلك بعدما انتشرت شائعات حول سرقته.

وكانت هذه الشائعات قد ظهرت بعد غارة معادية استهدفت مبنى "المنشية" القريب من "بستان الخان الأثري" ومن قلعة بعلبك، مما أثار القلق بشأن مصير الحجر الأثري.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2024-11-08
03:17 | 2024-11-08
03:15 | 2024-11-08
03:11 | 2024-11-08
03:08 | 2024-11-08
03:03 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24