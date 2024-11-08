بعد تداول شائعات.. حجر منشية بعلبك الأثري لم يُسرق

أفادت مندوبة "لبنان24" أن الحجر التاريخي العائد لمبنى "المنشية" الأثري في بعلبك موجود داخل حرم قلعة بعلبك، وتحت إشراف المديرية العامة للآثار، وذلك بعدما انتشرت شائعات حول سرقته.



وكانت هذه الشائعات قد ظهرت بعد غارة معادية استهدفت مبنى "المنشية" القريب من "بستان الخان الأثري" ومن قلعة بعلبك، مما أثار القلق بشأن مصير الحجر الأثري.

Advertisement