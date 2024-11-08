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لبنان

إليكم هوية المرأة المُستهدفة على طريق عاريا أمس

Lebanon 24
08-11-2024 | 00:48
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نعت المصبغة - الشياح ابنتها دعاء مطر (أم علي)، التي استشهدت في ضربة عاريا يوم أمس.
 
وكانت إسرائيل قد استهدفت سيارة على طريق عاريا أمس، الخميس.
 
 
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