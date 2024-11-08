جهد مخابراتي كبير وتراجع الاشكالات في مراكز النزوح

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قال مصدر أمني "إن مديرية المخابرات في الجيش تقوم بجهدٍ كبير في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى جبل لبنان وبيروت والبقاع وصولاً الى الجنوب في عدد كبير من الملفات وخاصةً الأمن القومي والحفاظ على السلم الأهلي وأمن القرى والبلدات. كما تقوم بجهدٍ يومي في عملية حماية مراكز الإيواء المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة".وأشار المصدر الى "أن الإشكالات في المراكز تدنت بشكلٍ كبير جداً حتى أنها لم تعد تذكر"، وختم "أن هناك عمليات تتكثف من قبل كل الأجهزة وعلى رأسهم مديرية المخابرات للتقدم في ملف العمالة والتجسس".