جدول جديد لأسعار المحروقات.. إليكم كم أصبحت

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدول جديد للمحروقات، حيث شهدت اسعار البنزين تراجعًا، في حين ارتفعت اسعار المازوت.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

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- بنزين 95 أوكتان: 1441.000 ليرة لبنانيّة. (-12000)



- بنزين 98 أوكتان: 1481.000 ليرة لبنانيّة. (-12000)



- المازوت: 1317.000 ليرة لبنانيّة. (+8000)



- الغاز: 1048.000 ليرة لبنانيّة. - بنزين 95 أوكتان: 1441.000 ليرة لبنانيّة. (-12000)- بنزين 98 أوكتان: 1481.000 ليرة لبنانيّة. (-12000)- المازوت: 1317.000 ليرة لبنانيّة. (+8000)- الغاز: 1048.000 ليرة لبنانيّة.