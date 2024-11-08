بصاروخ موجّه.. "الحزب" دمّر جرافة إسرائيلية حاولت التقدم إلى كفركلا

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف بصاروخٍ موجّه، عند الساعة 1:20 من ليل الخميس - الجمعة 08-11-2024، جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة.

Advertisement