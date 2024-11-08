العبسي استقبل لويس لحود وعرض معه لاوضاع الطائفة والقطاع الزراعي

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود يرافقه الصناعي وسيم رياشي.وبعد اللقاء اشار لحود الى انه "عرض لصاحب الغبطة الاوضاع العامة في البلاد عموما وأوضاع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك وأوضاع زحلة والبقاع خصوصا".وقال : "كما عرضت له لشؤون القطاع الزراعي في لبنان والاضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب المستمرة".,اضاف: "تمنيت للسيد البطريرك التوفيق في مهامه الجديدة بعد انتخابه عضوا في مجلس الامانة العامة لسينودوس الاساقفة في روما"، معتبرا ان "هذا الانتخاب يشكل دليل ثقة بغبطته وبدور كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك". (الوكالة الوطنية)