برشقة صاروخية.. "الحزب" استهدف مستوطنة كريات شمونة

أعلن حزب الله في بيان انّه "في إطار التحذير الذي وجّهه لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11- 2024‏، مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.‏

Advertisement