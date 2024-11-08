المفتي شريفة: كشفت الحرب عن مصطادين في الماء العكر بطمع أنسَاهُم هويتهم الوطنية

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اعتبر إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة في خلال خطبة الجمعة، أنه "بسبب الاجرام الاسرائيل الذي وصل بطشه إلى استشهاد عائلات بأكملها من خلال قصفه المباني على قاطنيها، والنتيجة اننا نُقتل مرتين الأولى بالقتل المباشر من العدو، والثانية بتبريرات دولية على أن إسرائيل في مقام الدفاع عن النفس".وتابع: "وإذا قلنا نحن مع الحوار ومع الانفتاح على الجميع، هذا من منطلق قوة وليس من باب الضعف، وهذا لا يعني اننا ننام على حرير لا بد من الحذر، "المؤمن كيّس فطن "، الحذر من كل متربص بنا الشرور، إن هذه الحرب وضحت الكثير من المبهمات، هذه الحرب كشفت عن معدن بني معروف الماسي وعن الشمال المشرق وعن بيروت الابية الشريفة وعن دير الاحمر أهل الكرم، وعن زحلة أم الضيافة، وكشفت الحرب أيضا عن مصطادين في الماء العكر بطمع أنسَاهُم هويتهم الوطنية".وعن الانتخاب الإميركية قال: "ان اميركا الداعمة لإسرائيل هي اميركا لا تتغير برئيس أو بغيره، لكن معاقبة بايدن وإدارته بتوحد الصوت العربي له إيجابية حيث سينظر إلى الصوت العربي أنه كتلة يحسب لها حساب".وأمل ان "يكون هناك مكان ومكانة لهذه الأمة تفرض فيها رأيها بدل ان تظل منتظرة مفاعيل انتخابات واستحقاقات من هنا وهناك، تنعكس على واقعها ومجريات امورها".