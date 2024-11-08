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لبنان

العدوان مستمر على لبنان.. قرى جنوبية تحت نيران القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
08-11-2024 | 03:51
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شهدت بلدات جنوب لبنان سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى، مستهدفةً عدة مناطق متفرقة.
 
وبدأت الاعتداءات قرابة الثانية بعد منتصف الليل، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة كونين، لتتبعها غارة أخرى على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل عند الثالثة والنصف فجراً، مصحوبة بقصف مدفعي متقطع طال بلدات حانين وكونين والطيري.
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واستمر التصعيد حتى الساعة العاشرة صباحاً، حيث طالت الغارات الجوية عدة بلدات في الجنوب، شملت شقرا، بنت جبيل، خربة سلم، كفرصير، كفرتبنيت، شبعا، المجادل-الشهابية، تبنين، الطيري، السلطانية، كونين، قاقعية الجسر، الجميجمة، الصوانة، مجدل سلم، كفردجال، ديركيفا ودبعال.

كما تعرضت بلدات الخيام، بنت جبيل، كونين، حانين، شقرا، والطيري لقصف مدفعي مكثف، ما زاد من حدة التوترات في المنطقة.




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