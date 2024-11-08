بشأن علاج مرضى غسيل الكلى... بيان من "الضمان"

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "لطالما أثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حرصه الشديد على تأمين أفضل التقديمات الصحيّة للمضمونين، لاسيّما لمرضى غسيل الكلى الذين هم في أعلى سلّم أولويّاته. وفي ظلّ الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافّة، وأخطرها العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، عمد المدير العام للصندوق د. محمد كركي إلى اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي تضمن استمرارية حصولهم على علاجاتهم المغطّاة 100% من قبل الصندوق، وبخاصّة النازحين منهم الذين أجبروا قسراً على ترك قراهم ومدنهم".

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وأضاف البيان، "أصدر المدير العام التعميم 2068 تاريخ 25/9/2024 طلب بموجبه من كافة المستشفيات إستقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين النازحين تحت طائلة فسخ العقد".

وتابع: "من جهتها، التزمت إدارة الصندوق بدعم القطاع الصحّي والاستشفائي من خلال المدفوعات والسلفات المالية التي تضمن استقراره المالي وتمكّنه من تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة لمرضى غسيل الكلى الذين يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها.

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 50 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 970 مليار ل.ل".

وختم: "هذه الخطوة تأتي ترجمة لتعهّد د. كركي بدفع مستحقات المستشفيات بشكل شهري، متمنّياً أنّ تتلقّف هذه الأخيرة وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان . كما طالب المدير العام المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء".